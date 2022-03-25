“بوندوا أبطل مخاوف الفاف والأسود قبلوا الهزيمة ولم يناقشوا قراراته”

الحكم الدولي السابق سليم أوساسي لـ"الشروق":

أشاد الحكم السابق سليم أوساسي بالحكم البوتسواني جو شوا بوندو الذي أدار ليلة الجمعة ، لقاء منتخبنا ضد الأسود غير المروضة برسم لقاء الذهاب للقاء الفاصل لمونديال قطر 2022، بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية، وقال أوساسي رغم بداية صعبة لمنتخبنا الذي لم يدخل في أجواء اللقاء حتى الدقيقة الـ 10 لكن أداء الحكم مقبول إلى حد بعيد وممتاز في بعض الفترات، حيث سير الشوط الأول بدون بطاقات صفراء، لكن في الشوط الثاني أخرج 5 بطاقات صفراء مستحقة، واحدة لقلب هجوم الأسود غير المروضة في الدقيقة 64، وأربع بطاقات لكل من بن ناصر 46، وسليماني 68، وبن سبعيني 77، وبلفوضيل 98، وبهذا الأداء يوجع رسالة للفاف التي تقدمت بطلب بغرض تغييره ورب ضارة نافعة، وبشهادة الجميع أن أداءه كان ممتازا ومطمئنا في نفس الوقت، رغم انه أعلن عن تسلل في الدقيقة الـ 39 بعد فتحة يوسف بلايلي على الجهة اليسرى باتجاه رياض محرز، ورغم صعوبة اللقاء إلا أنه سيره بسهولة، وفي الأخير نقول إن لاعبينا من خريجي البطولة الوطنية أمثال بن عيادة، وبن سبعيني وسليماني هم من ناقشوا قراراته الصائبة، رغم أن كل تدخلاته كانت صحيحة، حتى إن الوقت الذي أضافه والمقدر بـ 11 دقيقة كان صحيحا، منها 7 دقائق وقت نقص الإضاءة في ملعب جابوما، وأربع دقائق كوقت بدل ضائع جراء التغييرات والإنذارات، وبهذا قال أوساسي إن الحكم جو شوا بوندوا أبطل كل الاتهامات والمخاوف التي حامت حول تعيينه، حتى إن مسؤولي الكرة الكاميرونية قبلوا الهزيمة ولم يناقشوا قراراته، وقال أوساسي إن إحقاقا للحق هذا الحكم كان رائعا.