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رياضة

بونوتشي يحدد موعد اعتزاله

عمر سلامي
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بونوتشي يحدد موعد اعتزاله
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ليونادرو بونوتشي

حدّد قائد نادي جوفنتوس الإيطالي، ليونادرو بونوتشي، موعد اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة حافلة.

وقرّر بونوتشي اعتزال كرة القدم، مع فريقه جوفنتوس، عقب نهاية الموسم المقبل، 2023 – 2024 .

وقال بونوتشي في تصريحات له: “عندما أتقاعد بعد عام، ستنتهي حقبة الدفاع، أنا فخور حقا بما فعلته في جوفنتوس”.

وأضاف: “إنه لمن دواعي الفخر أنني كنت هنا، آمل أن نرى الكثير من المدافعين في المستقبل، مثلما كان لدينا باريزي ومالديني ونيستا وكانافارو”.

وتابع: “كان الدخول إلى غرفة ملابس يوفنتوس لأول مرة شعورًا مثيرًا، ولا يزال حتى يومنا هذا، كنت أشعر وكأنني في حلم، لا يزال في داخلي ذلك الطفل الذي يستعد لدخول الميدان “.

وحقق بونوتشي العديد من الألقاب مع جوفنتوس، منها 9 في الدوري الإيطالي، و4 في كأس إيطاليا، و5 في السوبر الإيطالي.
ويعتبر قائد اليوفي، من أبرز المدافعين في تاريخ النادي وكرة القدم الإيطالية، وأحد أبرز عناصر التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

ويلعب بونوتشي 36 عاما في صفوف جوفنتوس، منذ عام 2010، قادما من باري، لكنه رحل لميلان عام 2017، قبل العودة ليوفي من جديد في الموسم التالي.

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