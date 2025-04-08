بو السعد توجه ضربة لـ”مايكروسوفت” وتؤكد نجاعة المقاطعة

أظهر مؤشر عملاق التكنولوجيا مايكروسوقت “أم أس أف تي” سقوطا إضافية غير متوقع، بعد الهزّة القوية التي تعرّض لها بسبب رسوم ترمب الجمركية.

ووفقا لبورصة “ناسداك” الأمريكية، تلقّى مؤشر “مايكروسوفت كوربوريشن” ضربة إضافية بعد كشف الباحثة المغربية والموظفة في الشركة، ابتهال بو السعد، عن تورّط المؤسسة في تقديم برامج الذكاء الاصطناعي لفائدة الاحتلال الصهيوني لاستخدامها في حرب الإبادة على غزّة.

وأعرب الكثير من متتبعي الشأن الاقتصادي عن ذهولهم من التأثير الذي قامت به ابتهال ضد الشركة في البورصة الأمريكية، وتسببها في خسارتها لمبالغ مالية كبيرة من قيمتها السوقية.