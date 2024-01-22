“بياجيو” الإيطالية لتصنيع الدراجات النارية بالجزائر

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون يوم الإثنين، المستشار الأول لدى سفير إيطاليا بالجزائر أنطونيو بوليتي، ووفدا عن علامة “بياجيو ” الإيطالية لصناعة الدراجات النارية.

وحسب بيان للوزارة، فقد أشاد الوزير خلال اللقاء “بعمق العلاقات التاريخية والروابط المشتركة بين إيطاليا والجزائر”. مذكّرا “بمواقف إيطاليا خلال السنوات الصعبة التي مرت بها البلاد”.

كما أكد عون أن “العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإيطاليا، عرفت قفزة نوعية مؤخرا في عدة مجالات”، مستشهدا بمجال صناعة السيارات.

من جهتهم، أكد ممثلو الوفد الإيطالي المشارك في اللقاء “عمق هذه العلاقات وضرورة تطويرها أكثر”، يقول ذات البيان.

وقد دعا الوزير بالمناسبة إلى تجسيد “مشاريع تصنيع الدراجات النارية والسيارات النفعية واستيرادها بالجزائر، في أقرب وقت ممكن”.