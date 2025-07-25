بيانٌ من وزارة الشباب حول تمويل الجمعيات

أفادت وزارة الشباب في بيان لها للفاعلين في المجال الجمعوي بأنه تقرّر تمديد آجال إيداع المشاريع عبر منصّة “شراكة” إلى غاية يوم 05 أوت 2025 كآخر أجل.

الوزارة وفي بيانها الذي نشرته اليوم الجمعة، 25 جويلية، قالت إن التمديد يأتي استجابةً للطلبات العديدة الواردة من الجمعيات الشبابية الوطنية والمحلية الراغبة في المشاركة، وتفاعلاً مع الديناميكية الإيجابية التي تشهدها عملية الدعوة لتمويل المشاريع الجمعوية ذات الطابع الشبابي بعنوان السنة المالية 2025.

كما أكدت الوزارة على أنّ عملية الانتقاء ستخضع لمعايير موضوعية وشفافة، وسيتم نشر نتائجها عبر المنصة الرسمية.

كما ذكرت أن المديرية الفرعية لترقية مشاريع الحركة الجمعوية والتطوّع، تعمل على مرافقة الجمعيات خلال مختلف مراحل المشاركة، وذلك عبر “تقديم الدعم التقني والتوجيهي في عملية التسجيل واستخدام المنصة”، و”توفير الوثائق المرجعية (المذكرة التوجيهية ودفتر الشروط بصيغة Word)”، إضافة إلى “استقبال الانشغالات والاستفسارات والتكفل بها في حينها.”

كما تُذكّر الوزارة في بيانها انه بإمكان الجمعيات المسجّلة سابقاً الولوج إلى منصّة “شراكة” باستعمال نفس بيانات الدخول، فيما يُطلب من الجمعيات غير المسجّلة التقرب من مديريات الشباب والرياضة على مستوى الولايات قصد التسجيل وفتح حساب جديد.