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رياضة

بيان اتحاد الكرة بِخصوص مباراة “السّنافر- سوسطارة”

الشروق الرياضي
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بيان اتحاد الكرة بِخصوص مباراة “السّنافر- سوسطارة”

قرّر اتحاد الكرة الجزائري، الثلاثاء، تنظيم مقابلات الجولتَين الـ 28 والـ 29 من عمر البطولة الوطنية، بِمدرجات شاغرة.

وفي بيان لِاتحاد الرّئيس وليد سعدي، أصدره على خلفية عنف مباراة شباب قسنطينة وضيفه اتحاد العاصمة، جاء ما يلي:

احتياطًا، ستقام الجولتان القادمتان (28 و29) من بطولة الرابطة المحترفة الأولى بدون جمهور لجميع المباريات، كتعبير عن رفض مجتمع كرة القدم لتنامي ظاهرة العنف في الملاعب.

حظر تنقل الجماهير خلال الجولة 30 والختامية (يقتصر الحضور على مُشجّعي الأندية المستضيفة).

إحالة القضية إلى لجنة الانضباط لِمعالجة هذه التجاوزات الخطيرة، بأكبر قدر من الصرامة والحزم وفرض العقوبات اللازمة.

فتح تحقيق حول ظروف تنظيم وإجراء هذه المباراة.

وتُقام فعّاليات الجولة الـ 28 هذا الجمعة، وبُرمجت مقابلات الجولة الموالية بِتاريخ الـ 11 من جوان الحالي، وتُجرى لقاءات الجولة الـ 30 والأخيرة بعد أربعة أيّام من ذلك.

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