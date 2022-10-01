-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان الإثنين 

الشروق أونلاين
  • 142
  • 0
بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان الإثنين 
ح.م

يستأنف المجلس الشعبي الوطني، الاثنين، أشغاله في جلسة عامة تخصص لتقديم بيان السياسة العامة للحكومة، من قبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

وحسب ما أورده للمجلس في بيان له فإنه سيستأنف ابتداء من يوم الإثنين 3 اكتوبر 2022 على الساعة 9 صباحا، أشغاله في جلسة عامة تخصص لتقديم بيان السياسة العامة من قبل الوزير الأول على أن يشرع في مناقشة بيان الحكومة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني بعد العرض.

وأوضح المصدر أنه بعد استكمال آخر التدخلات في المناقشة العامة، سيفسح المجال للوزير الأول للإجابة عن التساؤلات والانشغالات التي طرحها النواب.

مقالات ذات صلة
إنهاء مهام 10 أمناء عامين للولايات

إنهاء مهام 10 أمناء عامين للولايات

المناورات العسكرية الجزائرية الروسية ليست ضد أي طرف

المناورات العسكرية الجزائرية الروسية ليست ضد أي طرف

خلل في توزيع الحصص بين مدارس النظام العادي و”الدوامين”

خلل في توزيع الحصص بين مدارس النظام العادي و”الدوامين”

رسالة سوناطراك إلى أوروبا: لا تسقيف للغاز والسوق هو الفيصل

رسالة سوناطراك إلى أوروبا: لا تسقيف للغاز والسوق هو الفيصل

اتفاقية وزاريّة لتمكين المتخرجين من إنشاء مؤسساتهم

اتفاقية وزاريّة لتمكين المتخرجين من إنشاء مؤسساتهم

مسح شامل لتحديد قائمة الجزائريين المعنيين بالدعم

مسح شامل لتحديد قائمة الجزائريين المعنيين بالدعم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد