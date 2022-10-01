بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان الإثنين 

يستأنف المجلس الشعبي الوطني، الاثنين، أشغاله في جلسة عامة تخصص لتقديم بيان السياسة العامة للحكومة، من قبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

وحسب ما أورده للمجلس في بيان له فإنه سيستأنف ابتداء من يوم الإثنين 3 اكتوبر 2022 على الساعة 9 صباحا، أشغاله في جلسة عامة تخصص لتقديم بيان السياسة العامة من قبل الوزير الأول على أن يشرع في مناقشة بيان الحكومة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني بعد العرض.

وأوضح المصدر أنه بعد استكمال آخر التدخلات في المناقشة العامة، سيفسح المجال للوزير الأول للإجابة عن التساؤلات والانشغالات التي طرحها النواب.