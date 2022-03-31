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بيان “الفاف” حول مباراة الكاميرون والحكم الغامبي
رياضة

بيان “الفاف” حول مباراة الكاميرون والحكم الغامبي

علي بهلولي
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بيان “الفاف” حول مباراة الكاميرون والحكم الغامبي

تطرّق الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخميس، إلى الحكم الغامبي بكاري غاساما الذي أدار مباراة “الخضر” والضيف الكاميروني.

وقالت “الفاف” في بيان لها، إنها تقدّمت بِطعن إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، مطالبة بِإعادة تنظيم المباراة، وأيضا فتح تحقيق ضد الحكم الغامبي غاساما وبقية الطاقم (على غرار الحكمَين المشرفَين على تقنية الفيديو).

ووصفت الهيئة الكروية لِدالي إبراهيم أسلوب إدارة الحكم بكاري غاساما بـ “الفاضح”، الذي “شوّه المباراة”. وأضافت أنها ستلجأ إلى كلّ الوسائل القانونية المتاحة، لِاستعادة حقوقها المُرادفة لِإعادة المباراة.

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