بيان “الفاف” وأطباق طعام مونديال المكسيك!

هدّد اتحاد الكرة الجزائري الجهات التي تستثمر في شعار ورموز وصورة المنتخب الوطني لِأغراض تجارية، بِالمتابعة القضائية.

وقالت هيئة الرئيس وليد سعدي في بيان لها نشرته مساء الجمعة: “إن الشعار والرموز الرسمية وصورة المنتخبات الوطنية تُعد ملكية حصرية للاتحاد الجزائري لكرة القدم. أي استغلال لأغراض إعلانية أو تجارية أو ترويجية يستوجب الحصول على ترخيص مسبق وصريح وكتابـي من الفاف. إن الاستعمال غير المرخص لهذه العناصر يُعد خرقا للقوانين السارية ويعرّض أصحابه لمتابعات قضائية”.

وأضافت: “تدعو الفاف جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام الصارم باحترام حقوق الاتحاد والمنتخب الوطني، كما تدعو الراغبين في أي تعاون رسمي إلى التواصل مع المصالح المختصة بالاتحاد”.

وختم اتحاد الكرة الجزائري البيان قائلا: “يحتفظ الاتحاد الجزائري لكرة القدم بحقه الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية رموزه وممتلكاته المعنوية وحقوق الصورة، وصون مكانة المنتخب الوطني”.

ولم تُوضّح “الفاف” بِدقّة نوعية هذا الاستغلال غير المرخّص به.

وأيقظ اقتراب تأهّل “محاربي الصحراء” لِتظاهرة كأس العالم 2026 جشع بعض الجهات، التي راحت تُوظّف شعار ورموز وصورة المنتخب الوطني لِأغراض تجارية.

وكمثال بسيط على ما تُشير إليه هيئة اللعبة لِدالي إبراهيم، وقبيل انطلاق مونديال المكسيك 1986، انتشرت فوق رفوف المتاجر والأسواق الشعبية أطباقَ طعامٍ تحمل صورة لاعبي المنتخب الوطني (الصورة المُدرجة أدناه)، لكن في تلك الفترة، كانت الشركة عمومية، كما أن علم التسويق كان عبارة “غريبة” ولا يتضمنها قاموس “الفيفا” والاتحادات القارية والوطنية لِكرة القدم… وشتّان بين براءة الزمن الجميل و”البزنس” الفاحش لِهذه الأيّام.