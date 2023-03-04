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رياضة

بيان “الكاف” حول اتحادَي الكرة الجزائري والمغربي

علي بهلولي
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بيان “الكاف” حول اتحادَي الكرة الجزائري والمغربي

لجأت لجنة الانضباط التابعة لـ “الكاف”، السبت، إلى حلّ وسطي تُجاه اتحادَي الكرة الجزائري والمغربي.

وقال الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم إنه لا يفرض أيّ عقوبات على نظيرَيه الجزائري والمغربي، بِخصوص ما وقع في منافسة “شان” 2023.

وانسحب منتخب المغرب للاعبين المحلّيين من المشاركة في بطولة إفريقيا لِهذه الفئة التي احتضنتها الجزائر ما بين جانفي وفيفري الماضيَين، في مسعى خبيث من فوزي لقجع لِتشويه صورة بلادنا التي ترشّحت لِاحتضان “كان” 2025. بعدما حاول أيضا كسب معركة أخرى لكن سياسية ترفع نياشينه في قصر محمد السّادس، بِإيفاد منتخب بلاده على متن طائرة محلّية تحطّ فوق التراب الجزائري. قبل أن ينطح لقجع صخرا صلبا كاد يُفتّت دماغه!

ورفضت هيئة الرئيس باتريس موتسيبي اعتبار أن اتحاد الكرة الجزائري مسؤول عن التصريحات الجريئة لِحفيد الزّعيم الثوري الجنوب الإفريقي الرّاحل نيلسون مانديلا، خلال حفل افتتاح “شان” 2023، حول ضرورة تحرير الصّحراء الغربية التي تُعاني جرائم المُحتلّ المغربي. وطوت الملفَّ نهائيا.

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التعليقات
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  • محمد

    علينا التحرك لان المغرب يريد تنظيم الكاس فقط لاستفزاز جميع مؤسسات البلاد علينا ان نكون ادكياء و السفر لجميع الاتحاديات وعرض ملفنا القوي على الجزائر ان تكون لها كلمتها مسموعة عبر العالم لا تاتي حشرة متل المغرب وتسرق منا التنظيم وهي ملفها ضعيف للغاية

    0
  • محمد

    لمادا تقوموا بتضخيم أفعال هده الحشرة ميكروب اسمه لقجع يقطر منه السم العنصري ضد الجزائر حسنا على لجنة انضباط تحاسب ابن مانديلا شخصيا الجزائر لا علاقة بتصريحات مانديلا هو حر في حديثه اما عن ملف الجزائر يجب ان يكون قوي و السفر إلى كل الاتحادات و تبليغ عن استفزاز المغرب للجزائر

    0
  • الاسم

    و المنتصر هو صورة الجزائر الرياضية والسياسية والمهزوم هو خبث لقجع وقصر المخزن لأننا لا نكترث اذا تم معاقبة اتحاد لقجع من عدمه فلم نمنع منتخب لقجع من الحضور في الشان لقجع هو الذي حرمه من الحضور بسبب شطحاته المخزنية وكانوا ينتظرون معاقبة الجزائر ليؤكدوا خزعبلاتهم وهذا لم يحدث وعليه فإن مسرحية لقجع لا احد صفق لها بينما الشان عرفت نجاحا باهرا على جميع الاصعدة والمستويات ونالت تصفيقات حارة وطويلة من مختلف الجهات دون حضور فريق لقجع او بحضوره الشان كانت توحي بالنجاح حتى قبل بدايتها ومن الجيد انه لم يحضر فريق لقجع حتى لا نشاهد العبث المخزني الذي شاهدناه في معكسر في كان الشباب اقل من 17 عام

    -1

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