بيان “الكاف” حول اتحادَي الكرة الجزائري والمغربي

لجأت لجنة الانضباط التابعة لـ “الكاف”، السبت، إلى حلّ وسطي تُجاه اتحادَي الكرة الجزائري والمغربي.

وقال الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم إنه لا يفرض أيّ عقوبات على نظيرَيه الجزائري والمغربي، بِخصوص ما وقع في منافسة “شان” 2023.

وانسحب منتخب المغرب للاعبين المحلّيين من المشاركة في بطولة إفريقيا لِهذه الفئة التي احتضنتها الجزائر ما بين جانفي وفيفري الماضيَين، في مسعى خبيث من فوزي لقجع لِتشويه صورة بلادنا التي ترشّحت لِاحتضان “كان” 2025. بعدما حاول أيضا كسب معركة أخرى لكن سياسية ترفع نياشينه في قصر محمد السّادس، بِإيفاد منتخب بلاده على متن طائرة محلّية تحطّ فوق التراب الجزائري. قبل أن ينطح لقجع صخرا صلبا كاد يُفتّت دماغه!

ورفضت هيئة الرئيس باتريس موتسيبي اعتبار أن اتحاد الكرة الجزائري مسؤول عن التصريحات الجريئة لِحفيد الزّعيم الثوري الجنوب الإفريقي الرّاحل نيلسون مانديلا، خلال حفل افتتاح “شان” 2023، حول ضرورة تحرير الصّحراء الغربية التي تُعاني جرائم المُحتلّ المغربي. وطوت الملفَّ نهائيا.