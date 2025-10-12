بيان بِخصوص إصابة بلايلي

قدّمت إدارة نادي الترجي التونسي مساء الأحد توضيحات، بِشأن إصابة لاعبها الدولي الجزائري يوسف بلايلي.

وكان الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش قد أعفى متوسط الميدان الهجومي بلايلي، الأحد، من خوض مواجهة “الخضر” وأوغندا المبرمجة هذا الثلاثاء.

وقالت إدارة نادي الترجي التونسي إن بلايلي يشكو إصابة عضلية، وأن الفحص الطبي أظهر أنه مطالب بِالبقاء بعيدا عن الميادين لِبضعة أيّام، دون أن تُحدّد المدّة بِدقّة.

وشارك يوسف بلايلي بديلا انطلاقا من الدقيقة الـ 60 تعويضا لِمتوسط الميدان نبيل بن طالب، في مواجهة “محاربي الصحراء والمنافس الصومالي مساء الخميس الماضي.