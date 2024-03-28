بيان تحذيري من بريد الجزائر

دعت مؤسسة بريد الجزائر زبائنها إلى توخي الحيطة والحذر من الروابط المشبوهة عبر منصات التواصل الاجتماعي خاصة عبر تطبيق واتساب.

وقالت المؤسسة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أن هذه الصفحات تنتحل، صفة المؤسسة، و ذلك من خلال المشاركة في ألعاب ومسابقات توهم المستخدمين بالحصول على جوائر قيمة من طرف بريد الجزائر.

وأكد البيان بأن بريد الجزائر ليس له علاقة بهذه الأخيرة، ودعا جميع زبائنه إلى عدم النقر على هذه الروابط وعدم تقديم أي معلومات شخصية أو معلومات خاصة بالحساب البريدي عبرها.