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اقتصاد

بيان تحذيري من “شيري الجزائر” لزبائنها

الشروق أونلاين
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بيان تحذيري من “شيري الجزائر” لزبائنها

حذرت شركة “شيري الجزائر” زبائنها من الوقوع في عمليات نصب واحتيال لصفحات مزيفة تبيع علامتها دون إذن رسمي، داعية زبائنها للتحقق من صحة الصفحات قبل الشراء.

وقالت الشركة في بيان لها أنه “التزاما من شركة شيري في الجزائر بضمان حقوق زبائنها وحمايتهم من النصب والاحتيال، نعلمكم أنه تم اكتشاف صفحة مزيفة باسم ALC و شيري الجزائر» تقوم ببيع سياراتنا بأسعار مرتفعة من دون إذن رسمي منا.

وأكدت لزبائنها أنها لا نقوم بأية عملية بيع من خلال هذه الصفحة وبأي أسعار مبالغ فيها.

وتابعت الشركة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الظاهرة وندعوكم دائما إلى التحقق من صحة الصفحات والروابط قبل الشراء لضمان حصولكم على على المعلومات الصحيحة.

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