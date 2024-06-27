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رياضة

بيان جديد لـ “الفاف” بِخصوص نهائي كأس الجمهورية

الشروق الرياضي
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بيان جديد لـ “الفاف” بِخصوص نهائي كأس الجمهورية

أصدر اتحاد الكرة الجزائري، الخميس، بيانا جديدا بِخصوص المباراة النّهائية لِمنافسة كأس الجمهورية.

وجاء في بيان “الفاف”: “يعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن تعديل موعد انطلاق المباراة النهائية لكأس الجزائر 2024، التي ستجمع بين فريقي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، والتي كانت مقررة في البداية يوم الجمعة 5 جويلية على الساعة 16:00. وقد تم تأخير موعد انطلاقتها إلى الساعة 17:00”.

وأضاف: “كما تُعلم “الفاف أنّه سيتمّ فتح أبواب ملعب 5 جويلية 1962 بداية من الساعة 11:00 صباحا. وفيما يتعلق ببيع تذاكر المباراة النهائية، فقد تقرّر الشروع في العملية يوم 2 جويلية 2024، عبر شبابيك بيع التذاكر بملعب 5 جويلية 1962 لمناصري مولودية الجزائر، وعبر شبابيك بيع التذاكر بملعب 20 أوت 1955 بالنسبة لمناصري شباب بلوزداد. وللعلم فقد تمّ تخصيص 20.000 تذكرة لأنصار كل فريق”. مع ضبط سعر التذكرة الواحدة بِمبلغ 500 دج.

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