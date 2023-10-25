بيان جزائري تونسي مشترك حول الوضع في فلسطين

أصدر المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء، بيانا مشتركا مع مجلس نواب الشعب التونسي، حول الوضع المأساوي الذي تعيشه فلسطين المحتلة، جراء حرب الإبادة الصهيونية.

ويأتي هذا البيان المشترك “في ظل التطابق في وجهات النظر بين البلدين، حول كبريات المسائل الدولية”. وبمناسبة الزيارة التي يؤديها وفد من البرلمان التونسي إلى الجزائر بين 24 و27 أكتوبر.

وجدّد البيان تنديد البلدين بأشد العبارات “بما يقترفه الكيان المحتل وطغمته الحاكمة، من جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني، ترقى إلى جرائم حرب”.

كما يستنكر البيان الجزائري التونسي “مواقف الدول والهيئات التي تدعم حكومة الحرب الإسرائيلية”. مستهجنا “سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها”.

ويُدين البيان أيضا “الدعوات إلى تشكيل ائتلاف دولي للقضاء على المقاومة الفلسطينية”. في إشارة إلى تصريح للرئيس الفرنسي إيمانوي ماكرون، اقترح فيه مشاركة دول أخرى في العدوان على غزة.

نصّ البيان: