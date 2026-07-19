بيان لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية بشأن حسابات الحملة

أفادت لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية التابعة للسلطة المستقلة للانتخابات، في بيان لها اليوم الأحد، 19 جويلية، بأن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يلزم إيداع حساب الحملة الانتخابية لدى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية في أجل شهرين ابتداء من تاريخ إعلان النتائج النهائية من طرف المحكمة الدستورية.

وذكرت اللجنة أنه اعتبارا من أن المحكمة الدستورية أعلنت عن النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم أمس السبت 18 جويلية، فإن آخر أجل لتقديم وإيداع ملف حساب الحملة الانتخابية لدى أمانة لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية يكون يوم الخميس 17 سبتمبر 2026.

كما أوصت اللجنة كذلك “أن يكون إيداع حساب الحملة الانتخابية في أقرب الآجال داخل الفترة المحددة” وهذا ضمانا لـ”حسن سير عملها”.