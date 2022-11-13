بيان لوزارة الخارجية: لا ضحايا جزائريين في تفجير إسطنبول

أكدت الخارجية الجزائرية مساء الأحد في بيان، عدم تسجيل أي ضحايا جزائريين في التفجير الإرهابي الذي وقع بمنطقة تقسيم في إسطنبول التركية.

وحسب بيان للخارجية، تتابع الوزارة “عن كثب وضعية أفراد الجالية الجزائرية بالمنطقة، عبر قنصلية الجزائر العامة في إسطنبول”.

“ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن تسجيل أي ضحايا أو مصابين بين مواطنينا إثر هذا الانفجار”، يضيف ذات البيان.

ودعت الخارجية في بيانها جميع الجزائريين المقيمين أو العابرين بمدينة إسطنبول، إلى “مراعاة تعليمات السلامة والحذر الصادرة عن السلطات التركية”.

“كما تشجع الوزارة الرعايا الجزائريين في هذه المدينة على البقاء في تواصل دائم مع القنصلية العامة الجزائرية في اسطنبول”.

منتدى الجالية الجزائرية في تركيا: لا ضحايا جزائريين في انفجار إسطنبول

أكد منتدى الجالية الجزائرية في تركيا مساء الأحد، عدم تسجيل أي ضحايا جزائريين في الانفجار الذي وقع في منطقة تقسيم باسطنبول.

وأسفر التفجير عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين بجروح، حسب ما أكده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجاء في بيان للمنتدى:” لحدّ الساعة لا يوجد ضحايا جزائريين.ونؤكد أننا في تواصل دائم مع أعضائنا للإطمئنان على سلامتهم”.

وأضاف البيان:”نعزي تركيا شعبا وحكومة، إثر هذا الحدث الأليم.. ونتمنى السلامة والعافية للمصابين”.