بيان لولاية الأغواط حول قضية مدير المدرسة الابتدائية

أعلنت ولاية الأغواط، مساء السبت، أن الوالي فضيل ضويفي، استقبل مدير المدرسة الذي أحدث لقاؤه معه ضحة عبر شبكات التواصل.

وجاء في بيان للولاية: على إثر الزخم الإعلامي الذي تزامن مع زيارة العمل والتفقد التي قادت والي الولاية، السيد فضيل ضويفي، إلى بلدية أفلو يوم الخميس 13 أكتوبر 2022، لاسيما أثناء تفقده “لمدرسة الشهيد عماري بهلول”، الكائنة بالتجمع السكاني “عين وامري”، وما صاحبها من تأويلات وأحكام مسبقة، تم مساء اليوم السبت 15 أكتوبر 2022، استقبال مدير المؤسسة المذكورة، السيد #حاكمي_خليل بحضور السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، والسيد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، السادة رئيس وأعضاء المكتب الولائي لنقابة مديري المدارس الابتدائية.

وأضاف: في هذا الصدد، تمّ التطرّق إلى طريقة العمل المعتمدة والأهداف المبتغاة من الزيارات التفقدية للمؤسسات التربوية، والتي يسعى السيد الوالي من خلالها رفقة السلطات المحلية إلى تشخيص مكامن الضعف، و حصر كافة النقائص، بغية معالجتها وتوفير الجو الملائم للأسرة التربوية وأبنائنا التلاميذ، بمساهمة كافة المتدخلين، إدارة و منتخبين، نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ، كلّ حسب اختصاصه، قصد إنجاح الموسم الدراسي و تحقيق نتائج جيّدة بالامتحانات الرسمية، معبّرا عن تقديره واحترامه الخالصين لكافة أعضاء الأسرة التربوية، ومرافقته للقطاع من أجل الارتقاء به إلى مستوى التطلّعات، بعيدا عن كل مزايدة أو تهويل.