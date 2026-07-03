بيان لِاتحاد الكرة الألماني

أصدر اتحاد ألمانيا لِكرة القدم، الجمعة، بيانا له صلة بِالمشاركة في كأس العالم 2026.

وتجمّدت مشاركة منتخب ألمانيا عند الدور الـ 16 للمونديال الحالي، في ثالث أسوأ نتيجة له بعد دور المجموعات في النسختَين السابقتَين.

وقال اتحاد الكرة الألماني: “قرّر ممثلو المساهمين ومجلس الإدارة بِالإجماع اليوم، بناءً على اقتراح من رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نويندورف، إنهاء عقد المدرب الوطني جوليان ناجلسمان، فورا”.

وكان التقني الألماني يوليان ناغلسمان (38 سنة) قد استهلّ مهام تدريب منتخب “المانشافت” في سبتمبر 2023، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2024. ثم مُدّد حتى نهاية المونديال الحالي. وفي جانفي 2025، اتّفق مع اتحاد الكرة المحلي على عقد جديد تنقضي مدّته في صيف 2028.

وفي عهدة ناغسلمان، ودّع منتخب ألمانيا سباق بطولة أمم أوروبا داخل القواعد من ربع النهائي، ثم استمرّ في عروضه السلبية خلال بطولة كأس العالم الحالية.