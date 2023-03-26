بيان مديرية الأمن الوطني بِخصوص سفرية أنصار “الخضر” إلى تونس

سطّرت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من الإجراءات التسهيلية لِأنصار المنتخب الوطني، من أجل تسهيل خروجهم ودخولهم عبر المعابر الحدودية مع تونس.

وتأتي هذه الإجراءات تحسّبا لِتنظيم مباراة المنتخب الوطني الجزائري والنيجر بِتونس، ضمن إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها أنّه تمّ وضع “جملة من الإجراءات التسهيلية لِفائدة أنصار المنتخب الوطني، على مستوى كافة مراكز شرطة الحدود البرّية المُتواجدة بِولايات الطارف وتبسة وسوق أهراس، لِتسهيل خروج ودخول المناصرين عبر المعابر الحدودية، تحسبا لِمباراة المنتخب الوطني ضد نظيره النيجيري المقرّرة بِتونس”.

وأضاف البيان أنه تمّ بِالمناسبة “تقديم النصائح والتوجيهات لِفائدة سُوّاق المركبات لِاتباع قواعد السياقة السليمة، وضرورة احترام قانون المرور خلال تنقّلهم”.