بيان مديرية الأمن الوطني عشية مباراة الجزائر ونيجيريا

نشرت المديرية العامة للأمن الوطني، الإثنين، بيانا إلى الجمهور الجزائري الذي سيحضر وقائع المباراة الودّية لـ “الخضر” أمام نيجيريا.

ويحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِعاصمة الغرب الجزائري أطوار هذه المباراة، سهرة الثلاثاء.

وجاء في البيان:

– تسخيرُ تشكيلٍ شرطيٍّ عبر كامل محيط الملعب، لِتحويل مسار المركّبات، وتسهيل توجيه المناصرين الرّاجلين الحاملين للتذاكر.

– على كل شخص لا يحوز تذكرة مقتناة من المنصّة الإلكترونية (تذكرتي)، الامتناع عن التنقّل إلى الملعب، أو التسمّر بِجوار هذه المنشأة الرياضية.

– التذكرة صالحة لِشخص واحد فقط، حتى بِالنسبة للعائلات.

– تُهيب المديرية العامة للأمن الوطني بِالمناصرين إلى ضرورة اتباع الإجراءات التنظيمية المُتّخذة في هذا الشأن.