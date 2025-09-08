بيان من إدارة أولمبي الشلف بخصوص انتقال “إيفرا” إلى الاتحاد الليبي

أصدرت إدارة فريق أولمبي الشلف بيانا بخصوص انتقال اللاعب التوغولي إيفرا إلى فريق الاتحاد الليبي.

وأكدت إدارة “الأولمبي” أن قرار تحويل عقد إيفرا الذي كان مرتبطا لمدة ثلاث سنوات، جاء بعد إصرار كبير من اللاعب على خوض تجربة جديدة مع نهاية عقده.

وأضافت أن ذلك دفعها إلى التعامل مع الوضع بما يخدم مصلحة الفريق أولًا حيث رأت أن عملية التحويل ستمكّن من دعم خزينة النادي بمبلغ مالي معتبر يعود بالفائدة على مشروعه الرياضي.

وفي الأخير قالت إدارة الفريق بأنها ستشرع في البحث عن مهاجم مميز يكون خليفة اللاعب إيفرا للتعاقد معه، على أن يتم الإعلان عن ذلك في أقرب الآجال، قصد ضمان التحاقه بالمجموعة قبل انطلاق مرحلة العودة.