-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بيان من إدارة أولمبي الشلف بخصوص انتقال “إيفرا” إلى الاتحاد الليبي

عمر سلامي
  • 122
  • 0
بيان من إدارة أولمبي الشلف بخصوص انتقال “إيفرا” إلى الاتحاد الليبي
أرشيف
اللاعب التوغولي إيفرا

أصدرت إدارة فريق أولمبي الشلف بيانا بخصوص انتقال اللاعب التوغولي إيفرا إلى فريق الاتحاد الليبي.

وأكدت إدارة “الأولمبي” أن قرار تحويل عقد إيفرا الذي كان مرتبطا لمدة ثلاث سنوات، جاء بعد إصرار كبير من اللاعب على خوض تجربة جديدة مع نهاية عقده.

وأضافت أن ذلك دفعها إلى التعامل مع الوضع بما يخدم مصلحة الفريق أولًا حيث رأت أن عملية التحويل ستمكّن من دعم خزينة النادي بمبلغ مالي معتبر يعود بالفائدة على مشروعه الرياضي.

وفي الأخير قالت إدارة الفريق بأنها ستشرع في البحث عن مهاجم مميز يكون خليفة اللاعب إيفرا للتعاقد معه، على أن يتم الإعلان عن ذلك في أقرب الآجال، قصد ضمان التحاقه بالمجموعة قبل انطلاق مرحلة العودة.

مقالات ذات صلة
“الفيفا” يعلن عن لجنة لمواجهة العنصرية في كرة القدم

“الفيفا” يعلن عن لجنة لمواجهة العنصرية في كرة القدم

ليبيا تنعش آمالها في بلوغ النهائيات

ليبيا تنعش آمالها في بلوغ النهائيات

سليماني يقترب من الانضمام إلى هذا النادي

سليماني يقترب من الانضمام إلى هذا النادي

بيتكوفيتس غاضب من اللاعبين ويطالب بـ “انتفاضة” أمام غينيا

بيتكوفيتس غاضب من اللاعبين ويطالب بـ “انتفاضة” أمام غينيا

عبد الرحمن دغموم يدخل اهتمامات الأهلي المصري

عبد الرحمن دغموم يدخل اهتمامات الأهلي المصري

بالفيديو.. “الخضر” يشرعون في التحضير لمواجهة غينيا

بالفيديو.. “الخضر” يشرعون في التحضير لمواجهة غينيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد