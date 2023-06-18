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رياضة

بيان من إدارة اتحاد العاصمة حول الميركاتو الصيفي

عمر سلامي
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بيان من إدارة اتحاد العاصمة حول الميركاتو الصيفي
ح.م
لاعبو اتحاد العاصمة خلال التدريبات

أصدرت إدارة اتحاد العاصمة بيانا، نفت من خلاله الأخبار المتداولة حول الإستقدامات والمسرحين.

وقالت إدارة نادي “سوسطارة” في بيانها: “استقبلت إدارة اتحاد العاصمة باستياء كبير، الأخبار “الكاذبة” التي تم تداولها مؤخرا حول الميركاتو الصيفي والتحضيرات التي شرع فيها النادي تحسبا للموسم القادم”.

وأضافت: “تؤكد إدارة الإتحاد لجمهورها الوفي أنّ كل الأخبار المتعلقة بالانتدابات والمسرّحين التي تم نشرها عبر بعض وسائل الإعلام ومختلف شبكات التواصل الاجتماعي عارية من الصحة”.

وأكدت إدارة الإتحاد أنّه ولحد الساعة لم تجتمع إدارة الفريق مع المدرب عبد الحق بن شيخة لضبط تعداد الموسم القادم.

ودعت إدارة نادي “سوسطارة” كافة محبي النادي لعدم الانسياق وراء تلك الأخبار، التي وصفتها بالمغلوطة، كما أكدت أن تلك الأخبار تهدف من ورائها بعض الأطراف لضرب استقرار النادي.

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