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رياضة

بيان من إدارة شباب بلوزداد بخصوص الأنصار الموقوفين

عمر سلامي
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بيان من إدارة شباب بلوزداد بخصوص الأنصار الموقوفين
أرشيف
أنصار شباب بلوزداد

أصدرت إدارة شباب بلوزداد بيانا، بخصوص أنصار الفريق الموقوفين خلال لقاء كأس الجزائر أمام نادي أقبو.

وتم توقيف حوالي 35 مناصرا من جماهير شباب بلوزداد، خلال لقاء الكأس أمام نداي أقبو، الذي لعب سهرة الجمعة .

وقالت إدارة شباب بلوزداد في بيانها: “سارعت إدارة الفريق لمتابعة القضية عن كثب للاطمئنان على المُحتجزين في مختلف مراكز الشرطة بالعاصمة”.

وأضافت: “إدارة النادي و فور تحصلها على بعض المعلومات من طرف الجهات الرسمية قامت بتوكيل ثلاثة محامين على رأسهم الأستاذ المحامي لدى مجلس القضاء السيِّد “محديد” الذي سيتكفل بالتنسيق و الدفاع على مُوكليه إبتداءً من الجلسة الأولى المقررة الأحد 31 مارس 2024″.

وتابعت إدارة الشباب: “كما تؤكد إدارة شباب بلوزداد أنها لا تملك أيّة تفاصيل حول أسباب توقيف المتهمين وستتابع القضية إلى غاية صدور قرار المحكمة النهائي”.

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