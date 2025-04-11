بيان من إدارة مولودية الجزائر

أصدرت إدارة نادي مولودية الجزائر عصر الجمعة بيانا، له صلة بمشاركة الفريق في رابطة أبطال إفريقيا.

وجاء في بيان “العميد”: “تلقى نادي مولودية الجزائر مراسلة من طرف لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والمتعلقة بالأحداث التي وقعت عقب نهاية مواجهة نادي أورلاندو بيراتس بجنوب إفريقيا لحساب إياب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

إذ يؤكد نادي مولودية الجزائر رفضه التام لكل أشكال العنف، ويتمسك دائما بمبادئ الروح الرياضية، والنزاهة، واللعب النظيف، التي تعد من صلب قيم النادي وتاريخه العريق، أما فيما يخص ما ورد في التقارير الرسمية حول الأحداث التي أعقبت المباراة، يؤكد النادي تمسكه بالدفاع عن حق الفريق بكل الوسائل القانونية المتاحة.

هذا ويؤكد نادي مولودية الجزائر التزامه الكامل بالتعاون مع لجنة الانضباط في القضية المذكورة”.