بيان من إدارة مولودية الجزائر بعد مباراة بسكرة

أصدرت إدارة مولودية الجزائر بيانا، بعد مباراة بسكرة، والتي حقق فيها المتصدر فوزا ثمينا على حساب الاتحاد المحلي، سمح له بالحفاظ على فارق نقطة واحدة عن الملاحق شباب بلوزداد.

وقالت إدارة مولودية الجزائر في بيانها: “تندِّد إدارة نادي مولودية الجزائر بالاعتداءات التي طالت أنصار الفريق وهم في طريق العودة بعد الفوز المحقق في بسكرة”.

وأضافت: “وتتأسف إدارة “العميد” على الصور المؤسفة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهِرُ حجم الأضرار والخسائر التي تكبدها أنصارنا وهم في طريق العودة”.

ودعت إدارة “المولودية أنصار الفريق للتحلي بالوعي واليقظة و تغليب المصلحة العامة، كما طالبت “بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتسبب في هذه الأحداث التي لا تمت لأخلاق الجزائريين بصِلة’.