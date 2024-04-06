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رياضة

بيان من إدارة وفاق سطيف بخصوص ما حدث في لقاء بلوزداد

عمر سلامي
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بيان من إدارة وفاق سطيف بخصوص ما حدث في لقاء بلوزداد
أرشيف
صراع بين بن شوشة وحيتالة على تنفيذ ضربة الجزاء في لقاء بلوزداد

أصدرت إدارة وفاق سطيف بيانا بخصوص التصرفات غير المسؤولة خلال لقاء شباب بلوزداد الذي لعب سهرة الخميس الماضي، والذي انتهى لصالح الشباب بهدفين لهدف واحد.

وتطرقت إدارة الوفاق إلى التصرفات التي صدرت من اللاعبين رمضان حيتالة وبن شوشة محمد سعيد، والصراع بينهما في ظل إصرار كل لاعب منهما على تنفيذ ركلة الجزاء الثانية للوفاق في المباراة المذكورة.

وقالت إدارة الوفاق في بيان نشرته على الصفحة الرسمية للنادي: “نظراً للتصرفات غير المسؤولة التي وقعت خلال لقاء شباب بلوزداد ووفاق سطيف، والتي صدرت من اللاعبين حيتالة رمضان و بن شوشة محمد سعيد والتي تعتبرها تصرفات معزولة، نود التأكيد على أن مثل هاته التصرفات لا تمثل قيم ومبادئ الروح الرياضية التي يجب أن يتحلى بها لاعبو أو أطقم نادي وفاق سطيف”.

وأضافت إدارة الوفاق في بيانها: “بناء على ذلك، وبعد انتهاء المباراة مباشرة، فقد قررت الإدارة اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة ضد اللاعبين المعنيين، وفي انتظار صدور القرارات التي سيعلن عنها المجلس التأديبي خلال الأيام القليلة القادمة فقد تقرّر تحويل اللاعبين للتدرب مع فريق الرديف “.

وختمت: ” تعلم ادارة نادي وفاق سطيف أنها ستطلع الجمهور وأنصار النادي بكل المستجدات والعقوبات التي ستكون في حجم التجاوزات التي لن تسمح في أي حال من الأحوال بتكرارها مستقبلا حفاظا على تقاليد و قيم فريق وفاق سطيف”.

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