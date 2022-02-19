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رياضة

بيان من اتحاد الكرة الجزائري حول فريق “الكناري”

علي بهلولي
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بيان من اتحاد الكرة الجزائري حول فريق “الكناري”

قدّم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، السبت، توضيحات بِشأن المستحقات المالية لِنادي شبيبة القبائل.

وقالت “الفاف” إنها صبّت الأموال العالقة في خزينة نادي شبيبة القبائل، بِتاريخ الخميس الماضي. والخاصة بِالمستحقات المالية لِمشاركتها في منافسة كأس “الكاف” للموسم الماضي.

وأضاف بيان هيئة الرئيس شرف الدين عمارة، أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تغاضى عن دَيْنٍ مازالت لم تُسدّده إدارة نادي “الكناري”، بِسبب معاناة الفريق ماليا. وأمهل مسؤولي النادي مُتّسعا من الوقت، ريثما تتحسّن الوضعية المالية للشبيبة.

وكانت “الفاف” قد أعانت إدارة نادي شبيبة القبائل بِغلاف مالي قيمته 40 مليون دينار، خلال مشاركة الفريق في منافسة كأس “الكاف” نسخة 2020-2021.

في سياق آخر، نفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن يكون قد حرم فريق شبيبة القبائل من التدرّب في مركز سيدي موسى، وقال إن هيئته لم تستلم أيّ طلب رسمي بِهذا الشأن.

وجدّدت “الفاف” التزاماتها بِتشجيع فريق شبيبة القبائل، كلّما شارك في المنافسات القارّية. مثلما هو الشأن للأندية الأخرى للبطولة الوطنية. مُشيدا بِالحصيلة الفاخرة لـ “الكناري” على الصّعيد الإفريقي.

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