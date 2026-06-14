بيان من الدرك بخصوص شهادة الكفاءة المهنية لنقل المسافرين والبضائع

أعلنت مصالح الدرك الوطني في بيان موجه إلى سواق مركبات نقل الأشخاص والبضائع، أنه تم إرجاء عملية معاينة المخالفات المتعلقة بتقديم شهادة الكفاءة المهنية بالنسبة للسائقين المعنيين إلى غاية 01 جانفي 2027.

هذا بعد أن كان مبرمجا أن تشرع مصالح الأمن ابتداء من يوم غد 15 جوان 2026، في تشديد المراقبة على حيازة شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع وكذا المواد الخطيرة عبر الطرقات.

للتذكير، فقد ألزمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في تعليمة مؤرخة يوم 29 جانفي 2026، سائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع والمواد الخطيرة، بضرورة الخضوع للتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، مسلمة من أحد مراكز التكوين المعتمد بكل ولاية.