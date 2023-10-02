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اقتصاد

بيان من الديوان الوطني للحبوب حول البقول الجافة والأرز

الشروق أونلاين
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بيان من الديوان الوطني للحبوب حول البقول الجافة والأرز
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أكد الديوان الجزائري المهني للحبوب، في بيان له يوم الإثنين، عن توفر كميات معتبرة من البقول الجافة والأرز من خلال شبكته الموزعة على المستوي الوطني.

وأعلم الديوان الوطني للحبوب جميع المتعاملين أن “كميات كبيرة من البقول والأرز متوفرة عبر شبكته الموزعة على المستوى الوطني والتي تضم أكثر من 40 تعاونية للحبوب والبقول الجافة و 590 نقطة للبيع”.

كما طمأن الديوان في بيانه أنه “يمتلك كل القدرات الكاملة والحصرية التي تمكنه من ضمان تموين السوق الوطنية سواء من خلال الإنتاج الوطني، عبر مرافقة المنتجين وجمع البقول الجافة أو من خلال برنامج الاستيراد”.

وأشار البيان إلى أسعار البيع المحددة من طرف الديوان التي “تعد منخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة على المستوى العالمي”.

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