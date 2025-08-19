-- -- -- / -- -- --
الجزائر

بيان من الديوان الوطني للحج والعمرة حول حج 2026

الشروق أونلاين
ح. م
صورة تعبيرية.

ذكر الديوان الوطني للحج والعمرة في بيان له اليوم الثلاثاء، 19 أوت، أنه بإمكان كافة وكالات السياحة والأسفار، الراغبة في الترشح لتنظيم عملية الحج لموسم 1447هـ/2026م، التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بالعملية، ابتداء من يوم 14 أوت 2025 م، عبر البوابة الجزائرية للحج والموقع الرسمي للديوان الوطني للحج والعمرة.

ولفت أن الملف يودع يدويا في ظرف مغلق عليه عبارة (تنظيم عملية الحج لموسم 1447هـ/2026م، ولاية المقر الرئيسي للوكالة…، لا يفتح) لدى الديوان الوطني للحج والعمرة، ابتداء من يوم 17 أوت 2025، مقابل دفع مبلغ 5000 دج في حساب الديوان.

فيما حدد يوم 24 2025 على الساعة منتصف النهار، كآخر أجل لاستلام ملفات الترشح.

