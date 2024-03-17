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الجزائر

بيان من الديوان الوطني للحج والعمرة لحجاج 2024

الشروق أونلاين
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بيان من الديوان الوطني للحج والعمرة لحجاج 2024
ح. م
دعا الديوان الوطني للحج والعمرة المواطنين المقبلين على أداء مناسك الحج لهذا الموسم والراغبين في التسجيل مع الديوان إلى فتح حسابات عبر البوابة الجزائرية للحج والعمرة.

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له اليوم الأحد 17 مارس، المواطنين المقبلين على أداء مناسك الحج لهذا الموسم والراغبين في التسجيل مع الديوان إلى فتح حسابات عبر البوابة الجزائرية للحج والعمرة.

وأوضح الديوان الوطني للحج والعمرة في بيانه “إلى علم كافة المواطنين المقبلين على أداء مناسك الحج لموسم 2024/1445 والراغبين في التسجيل معه، أنهم مدعوون لفتح حسابات عبر البوابة الجزائرية للحج يوم غد الاثنين ابتداء من الساعة 10:00 صباحا عبر الرابط: https://bawabtelhadj.dz”.

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