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رياضة

بيان من “الفاف” بخصوص تنقل الجماهير الجزائرية إلى كوت ديفوار

عمر سلامي
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بيان من “الفاف” بخصوص تنقل الجماهير الجزائرية إلى كوت ديفوار
أرشيف
جماهير المنتخب الوطني

أصدرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بيانا يهم الأنصار الراغبين في التنقل إلى كوت ديفوار، لمساندة المنتخب الوطني في “الكان”.
وقالت “الفاف” في بيانها: ” ينهي الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى علم مناصري الفريق الوطني الرّاغبين في التنقل إلى كوت ديفوار لحضور مباريات منتخبنا الوطني في كأس إفريقيا 2023، أنّه بإمكانهم التقرّب من وكالات “سياحة و أسفار الجزائر” للاستفادة من تخفيض 50 % من تكاليف السفر، عملا بقرار السيد رئيس الجمهورية”.

وأضافت: “هذا ويذكّر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بضرورة احترام التدابير الوقائية الصحية الصّادرة عن وزارة الصحة”.

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