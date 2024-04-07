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الجزائر

بيان من المديرية العامة للوظيفة العمومية حول عطلة عيد الفطر

الشروق أونلاين
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بيان من المديرية العامة للوظيفة العمومية حول عطلة عيد الفطر
ح. م
المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

أفادت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في بيان لها اليوم، الأحد 7 أفريل، أن أيام الأول والثاني والثالث من شهر شوال عام 1445 هجري عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو الساعة.

وأوضحت المديرية في بيانها أن “أيام الأول، الثاني والثالث من شهر شوال عام 1445 هجري ستكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة”.

وأضاف البيان أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.

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