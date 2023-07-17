بيان من الوظيف العمومي بخصوص الأربعاء المقبل

كشف بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإثنين، عن عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات بمناسبة حلول السنة الهجرية 1445.

ويعتبر يوم الأربعاء المقبل المصادف لأول محرم من السنة الهجرية 1445، عطلة مدفوعة الأجر حسب بيان الوظيف العمومي الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية وجاء فيه:

بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة. وطبقا لأحكام القانون رقم 63- 278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المعدل والمتمم، المتضمن قائمة الأعياد القانونية، فإن اليوم الأول من شهر محرم 1445 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر. لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة. وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية. والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة

وأضاف البيان: