-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بيان من الوظيف العمومي بخصوص يوم أول نوفمبر

الشروق أونلاين
  • 284
  • 0
بيان من الوظيف العمومي بخصوص يوم أول نوفمبر
أرشيف

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية، أن يوم الأربعاء الفاتح نوفمبر، سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات والشركات العمومية والخاصة.

جاء ذلك في بيان المديرية:

بمناسبة عيد الثورة، وطبقا لأحكم القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المتضمن قائمة الأعياد الرسمية المعدل والمتمم, فإن يوم الأربعاء أول نوفمبر 2023 سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي, بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة

وأضاف البيان أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.

مقالات ذات صلة
أسعار اللحوم

أسعار اللحوم

نبغ في علم الكهرباء وكان ينوي تفسير القرآن (الحلقة الثانية)

نبغ في علم الكهرباء وكان ينوي تفسير القرآن (الحلقة الثانية)

الوزير السابق ضيافات ومديرو “ألريم” و”أناد” أمام القضاء

الوزير السابق ضيافات ومديرو “ألريم” و”أناد” أمام القضاء

شرطة الحدود البحرية.. تحدّي العبور الآمن للمسافرين

شرطة الحدود البحرية.. تحدّي العبور الآمن للمسافرين

إنهاء العمل بنظام “التكليف بمهام” بالمدارس

إنهاء العمل بنظام “التكليف بمهام” بالمدارس

الشعوب العربية

الشعوب العربية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد