بيان من الوظيف العمومي بخصوص يوم أول نوفمبر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية، أن يوم الأربعاء الفاتح نوفمبر، سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات والشركات العمومية والخاصة.

جاء ذلك في بيان المديرية:

بمناسبة عيد الثورة، وطبقا لأحكم القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المتضمن قائمة الأعياد الرسمية المعدل والمتمم, فإن يوم الأربعاء أول نوفمبر 2023 سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي, بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة

وأضاف البيان أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.