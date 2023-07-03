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بيان من الوظيف العمومي بخصوص يوم 5 جويلية

الشروق أونلاين
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بيان من الوظيف العمومي بخصوص يوم 5 جويلية

أفاد بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإثنين، أن يوم الأربعاء 5 جويلية عطلة مدفوعة الأجر. 

وهذا بمناسبة عيد الاستقلال المصادف لـ 5 جويلية من كل عام، وسيكون يوم الأربعاء عطلة مدفوعة الأجر. لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية بما في ذلك المستخدمين بالساعة أو اليوم.

وجاء في البيان:

 بمناسبة عيد الاستقلال, وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963, المتضمن قائمة الأعياد القانونية, المعدل والمتمم, فإن يوم الأربعاء 5 يوليو 2023 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات, مهما كان قانونها الأساسي, بما في ذلك المستخدمون باليوم أو الساعة.

وأضاف البيان:

يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب

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