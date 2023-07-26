بيان من الوظيف العمومي بمناسبة “يوم عاشوراء”

أفاد بيان المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الأربعاء، أنّ يوم الجمعة عطلة مدفوعة الأجر بمناسبة يوم عاشوراء.

وجاء في بيان المديرية الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنّ يوم الجمعة المصادف للعاشر من محرم 1445 هجري. الموافق لـ 28 جويلية 2023، عطلة مدفوعة الأجر.

البيان كاملا: