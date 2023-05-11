بيان من بنك الجزائر للمقبلين على أداء مناسك الحجّ

أكد بنك الجزائر يوم الخميس في بيان، فتح شبابيكه أمام المقبلين على أداء مناسك الحج، يومي الجمعة والسبت، لتمكينهم من تسديد تكلفة سفرهم.

وستكون شبابيك فروع بنك الجزائر عبر التراب الوطني، مفتوحة لاستقبال الحجاج بالجمعة والسبت، فضلا عن باقي أيام الأسبوع، من الساعة التاسعة 9:00 صباحا، إلى الثامنة 20:00 مساء.

وقال بنك الجزائر إن كل الإمكانيات ستكون متوفرة لاستقبال الحجاج في أحسن الظروف، إلى غاية انتهاء العملية يوم 15 ماي 2023.

ووافق مجلس الوزراء منتصف أفريل الماضي، على تخفيض تكلفة الحج إلى 770 ألف دينار، بدلا من 850 ألف دينار المعتمدة في السنة الماضية.