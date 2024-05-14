بيان من مجلس قضاء الجلفة حول قضية “عميرة” المختفي منذ 30 سنة

أصدر مجلس قضاء الجلفة يوم الثلاثاء، بيانا حول قضية الشاب “عميرة” المختفي منذ 30 عاما. قبل العثور عليه محتجزا داخل زريبة أغنام بمنزل جاره ببلدية القديد.

وتعود حيثيات القضية، حسب ما ذكره البيان، إلى شكوى تلقتها مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقديد، بتاريخ 12 ماي، من المدعو (ب.ل)، وهو شقيق المفقود.

حيث رُفعت هذه الشكوى ضد شخص مجهول، على أساس التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي. بأن شقيق الشاكي المدعو (ب.ع)، المفقود قرابة 30 سنة، موجود في منزل جارهم المدعو (ع.ب) ببلدية القديد داخل زريبة أغنام.

وإثر هذا البلاغ أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الإدريسية، مصالح الدرك الوطني، بفتح تحقيق معمّق، وانتقال عناصر الضبطية القضائية إلى المنزل المذكور.

“وفعلا، تمّ العثور على الشخص المفقود (في منزل الجار)، وتوقيف المشتبه به مالك المسكن، البالغ من العمر 61 سنة”، يوضح البيان.

وقد أمرت النيابة العامة، المصالح المختصة، بالتكفّل الطبي والنفسي بالضحية. وتقديم المشتبه به أمام النيابة العامة فور انتهاء التحقيق. “وستتم متابعة مرتكب هذه الجريمة النكراء بكل الصرامة التي تقتضيها قوانين الجمهورية”.