بيان من مجلس قضاء مستغانم في قضية إطلاق النار على قاضي التحقيق

أصدر مجلس قضاء مستغانم بيانا هاما، الإثنين، في قضية تعرض قاضي التحقيق لإطلاق نار داخل مكتبه.

ووقعت هذه الحادثة بتاريخ 30 جويلية، أثناء مباشرة قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم لإجراءات سماع المتهم (د.لخضر)، الذي كان يشغل أمين ضبط سابق بنفس المحكمة.

ويتابع المتهم بنفس المحكمة في وقائع تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وانتحال الصفة، حيث قام بإطلاق عيار ناري بواسطة مسدس على قاضي التحقيق.

وأصاب المتهم نفسه قاضي التحقيق على مستوى البطن، ليتدخل بعدها أمين ضبط غرفة التحقيق ودركي لتوقيف المعني وتجريده من السلاح، أبدى مقاومة نتج عنها إصابته على مستوى الرأس.

وكشف البيان أن وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، تنقل إلى مستغانم للاطمئنان على الحالة الصحية للقاضي وأمر بفتح تحقيق إبتدائي في الوقائع.

كما أمر الوزير أيضا بالتحقيق في “ظروف دخول المعني إلى مكتب القاضي وبحوزته مسدس و أن كان عدم خضوعه للإجراءات الأمنية المعتادة له علاقة بوظيفته السابقة”.

وأكد البيان أنّ الحالة الصحية لقاضي التحقيق مستقرة، حيث أجرى عملية جراحية ناجحة، في حين “قدمت الإسعافات الأولية للشخص المعني و هو تحت المراقبة الطبية”.

البيان كاملا: