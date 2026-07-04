بيان من مديرية الضرائب بخصوص البوابة الرقمية “جبايتك”

أعلنت المديرية العامة للضرائب في بيان لها اليوم السبت، 4 جويلية، أن بوابة الخدمات الرقمية “جبايتك” ستعرف توقفا مؤقتا، غدا الأحد، بسبب أعمال تقنية، على أن تعود للخدمة “في أقرب وقت”.

وأعلنت المديرية أن “بوابة الخدمات الرقمية جبايتك ستكون خارج الخدمة للقيام بأعمال تقنية تهدف إلى إضافة وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين والمتعاملين وذلك ابتداء من اليوم على الساعة 00:00 على أن تعود البوابة للخدمة في أقرب وقت”.

كما أعلنت أن جميع الخدمات الرقمية الأخرى تبقى متوفرة ومتاحة عبر الموقع الرسمي للمديرية.