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اقتصاد

بيان من مديرية الضرائب حول استمارات التصريح

الشروق أونلاين
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بيان من مديرية الضرائب حول استمارات التصريح

أعلمت المديرية العامة للضرائب المواطنين والمكلفين بالضريبة، أن كل استمارات التصريح متوفرة للتحميل، بصفة مجانية، على الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية فقرة  “فضاء التحميل”.

وقالت المديرية في بيان لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن المواطن يمكنه الولوج إلى فضاء التحميل باللغة العربية، عبر الرابط التالي:

https://mfdgi.gov.dz/techargement-ar?view=frontlist&catid[0]=288

وأضافات أنه يمكن أيضا للمواطنين الولوج إلى فضاء التحميل باللغة الفرنسية عبر الرابط التالي:

https://mfdgi.gov.dz/fr/espace-telechargements?view=frontlist&catid[0]=206

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