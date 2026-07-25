بيان من مولودية الجزائر بخصوص عودة يوسف بلايلي

أصدرت إدارة مولودية الجزائر بيانا، بخصوص عودة الدولي الجزائري يوسف بلايلي إلى الفريق.

وأكدت إدارة “المولودية” أنها توصلت إلى اتفاق نهائي مع يوسف بلايلي لتعزيز تشكيلة الفريق، تحسبا للاستحقاقات القادمة.

وأضافت في البيان أن الاتفاق تم خلال اجتماع حضره اللاعب رفقة والده ووكيل أعماله وبتواجد مناجير الفريق جمال بلعمري.

وينص الاتفاق بين إدارة المولودية و بلايلي على عودة اللاعب إلى الفريق، واللعب تحت ألوانه للموسم الرياضي 2026/2027، وهذا بعد أن تم التفاهم على كافة التفاصيل المالية ومختلف الجوانب الأخرى.

وأشارت إدارة المولودية إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي مباشرة بعد صدور القرار النهائي من محكمة التحكيم الرياضي “التاس” حول العقوبة المسلطة على اللاعب واجتياز الفحص الطبي بنجاح.

وأوضحت إدارة مولودية الجزائر، أنه حاليا يستحيل قانونيا إمضاء أي عقد مع اللاعب المعاقب دوليا، وأكدت تمسكها بخدمات اللاعب والتزامها بكل الوعود المدرجة في الاتفاق بين الأطراف الحاضرة في الاجتماع، في انتظار قرار محكمة التحكيم الدولية لترسيم التحاق اللاعب وعودته إلى صفوف الفريق.