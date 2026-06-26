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بيان من وزارة التربية الوطن بخصوص الامتحانات المهنية
الجزائر

بيان من وزارة التربية الوطن بخصوص الامتحانات المهنية

الشروق أونلاين
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بيان من وزارة التربية الوطن بخصوص الامتحانات المهنية
ح. م

أعلمت وزارة التربية الوطنية كافة المترشحين المعنيين بالمشاركة في الامتحانات المهنية دورة جويلية 2026، المبرمجة يوم السبت 11 جويلية 2026، أنه سيتم فتح المنصة الرقمية الخاصة بالامتحانات المهنية لتمكينهم من سحب استدعاءاتهم لإجراء الاختبارات الكتابية.

وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، 26 جوان، انه يتعين على جميع المترشحين الولوج إلى المنصة الرقمية ابتداء من يوم غد السبت 27 جوان، على الساعة الخامسة (17:00) مساء، لسحب استدعاءاتهم عبر الرابط المخصص للغرض.

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