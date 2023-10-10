وزارة التربية تضبط رزنامة الاختبارات الفصلية للتلاميذ
نشرت وزارة التربية الوطنية عبر موقعها الرسمي، يوم الثلاثاء، رزنامة الاختبارات الفصلية للموسم الدراسي الحالي 2023-2024 بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة.
وأفاد بيان وزارة التربية أن اختبارات الفصول بالنسبة للتلاميذ في مختلف أطوار التعليم (الابتدائي، المتوسط والثانوي) على النحو التالي:
بالنسبة للابتدائي:
- اختبارات الفصل الأول من 5 إلى 14 ديسمبر 2023
- اختبارات الفصل الثاني من 05 إلى 14 مارس 2024
- اختبارات الفصل الثالث من 26 إلى 30 ماي 2024
- إجراء الاختبارات الإستدراكية يومي 23 و24 جوان 2024
بالنسبة للمتوسط:
- اختبارات الفصل الأول من 3 إلى 7 ديسمبر 2023
- اختبارات الفصل الثاني من 3 إلى 7 مارس 2024
- اختبارات الفصل الثالث للسنة الرابعة متوسط من 12 إلى 16 ماي 2024
- اختبارات الفصل الثالث للسنوات 1 و2 و3 متوسط من 19 إلى 23 ماي 2024
- إجراء الاختبارات الإستدراكية يومي 26 و27 جوان 2024
بالنسبة للثانوي:
- اختبارات الفصل الأول من 3 إلى 7 ديسمبر 2023
- اختبارات الفصل الثاني من 3 إلى 7 مارس 2024
- اختبارات الفصل الثالث للسنة الثالثة من 12 إلى 16 ماي 2024
- اختبارات الفصل الثالث للسنتين الأولى والثانية من 19 إلى 23 ماي 2024
- إجراء الاختبارات الإستدراكية يومي 23 و24 جوان 2024
وأضافت وزارة التربية في بيانها:
- عقد مجالس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي يومي 25 و26 جوان 2024
- عقد مجالس القبول والتوجيه إلى السنة الأولى ثانوي إبتداءً من تاريخ 9 جويلية 2024
- عقد اجتماع اللجنة الولائية للطعن في قرارات التوجيه في التعليم الثانوي وإلى الأولى ثانوي يومي 21 و22 جويلية.
وزارة التربية تكشف عن رزنامة العطل المدرسية
أعلنت وزارة التربية، عن ضبط رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية الجارية، حيث حددت:
- عطلة الخريف: من مساء يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 إلى يوم الأحد 5 نوفمبر 2023 صباحا.
- عطلة الشتاء: من مساء يوم الخميس 21 ديسمبر 2023 إلى يوم الأحد 7 جانفي 2024 صباحا
- عطلة الربيع: من مساء يوم الخميس 21 مارس 2024 إلى يوم الأحد 7 أفريل 2024 صباحا.
- عطلة الصيف: فقد حددت بالنسبة للأساتذة ابتداءً من مساء يوم الخميس 4 جويلية 2024.