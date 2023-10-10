وزارة التربية تضبط رزنامة الاختبارات الفصلية للتلاميذ

نشرت وزارة التربية الوطنية عبر موقعها الرسمي، يوم الثلاثاء، رزنامة الاختبارات الفصلية للموسم الدراسي الحالي 2023-2024 بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة.

وأفاد بيان وزارة التربية أن اختبارات الفصول بالنسبة للتلاميذ في مختلف أطوار التعليم (الابتدائي، المتوسط والثانوي) على النحو التالي:

بالنسبة للابتدائي:

اختبارات الفصل الأول من 5 إلى 14 ديسمبر 2023

اختبارات الفصل الثاني من 05 إلى 14 مارس 2024

اختبارات الفصل الثالث من 26 إلى 30 ماي 2024

إجراء الاختبارات الإستدراكية يومي 23 و24 جوان 2024

بالنسبة للمتوسط:

اختبارات الفصل الأول من 3 إلى 7 ديسمبر 2023

اختبارات الفصل الثاني من 3 إلى 7 مارس 2024

اختبارات الفصل الثالث للسنة الرابعة متوسط من 12 إلى 16 ماي 2024

اختبارات الفصل الثالث للسنوات 1 و2 و3 متوسط من 19 إلى 23 ماي 2024

إجراء الاختبارات الإستدراكية يومي 26 و27 جوان 2024

بالنسبة للثانوي:

اختبارات الفصل الأول من 3 إلى 7 ديسمبر 2023

اختبارات الفصل الثاني من 3 إلى 7 مارس 2024

اختبارات الفصل الثالث للسنة الثالثة من 12 إلى 16 ماي 2024

اختبارات الفصل الثالث للسنتين الأولى والثانية من 19 إلى 23 ماي 2024

إجراء الاختبارات الإستدراكية يومي 23 و24 جوان 2024

وأضافت وزارة التربية في بيانها:

عقد مجالس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي يومي 25 و26 جوان 2024

عقد مجالس القبول والتوجيه إلى السنة الأولى ثانوي إبتداءً من تاريخ 9 جويلية 2024

عقد اجتماع اللجنة الولائية للطعن في قرارات التوجيه في التعليم الثانوي وإلى الأولى ثانوي يومي 21 و22 جويلية.

وزارة التربية تكشف عن رزنامة العطل المدرسية

أعلنت وزارة التربية، عن ضبط رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية الجارية، حيث حددت: