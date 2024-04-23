بيان من وزارة الخارجية حول نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج

نشرت وزارة الشؤون الخارجية توضيحا حول نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج، يوم الثلاثاء 23 أفريل 2024.

نشرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الثلاثاء 23 أفريل، توضيحا إعلاميا حول نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء فـ”وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج تؤكد بأن التكفل بتكاليف نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج نحو الجزائر يكون على عاتق الدولة الجزائرية، وذلك طبقا لأحكام المادة 72 من قانون المالية لسنة 2023.”

وحسب ذات المصدر، فـ”تجدر الإشارة إلى أن هذه المادة قد عدلت المادة 165 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021، التي كانت تحدد عملية التكفل فقط لفئة “المعوزين أو العائلات التي تثبت محدودية إمكانيات التمويل التي تسمح بالتكفل بالنقل”.

وهذا الإجراء جاري منذ سنة 2023، وهو تاريخ سريان مفعول قانون المالية 2023. وعليه تؤكد الخارجية في توضيحها “أن الرعايا الجزائريين المقيمين أو غير المقيمين، بمن فيهم أولئك الموجودين في وضعية غير قانونية، المتوفين خارج التراب الوطني، معنيون بعملية التكفل بتكاليف نقل جثامينهم بغض النظر عن وضعيتهم المالية. وتشمل العملية التكفل بتكاليف النقل البري في بلد الوفاة والنقل الجوي نحو الجزائر وكذا تكاليف الإجراءات الأولية (غسل الجثمان والوضع في النعش والمصاريف الإدارية والرسوم…).”