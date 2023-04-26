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بيان من وزارة الصحة بخصوص ارتفاع درجات الحرارة

الشروق أونلاين
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بيان من وزارة الصحة بخصوص ارتفاع درجات الحرارة
أرشيف
ارتفاع درجات الحرارة

بعد الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة عبر مناطق الوطن، تدعو وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة الأطفال والمسنّين.

وجاء في بيان للوزارة يوم الأربعاء أن “الأطفال الصغار والأشخاص المسنّين وكذا ذوي الأمراض المزمنة يعتبرون الفئة الأكثر عرضة لمخاطر ارتفاع درجات الحرارة”.

ولتفادي هذه المخاطر دعت الوزارة إلى:

  • غلق الشبابيك الخارجية والستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرضة لأشعة الشمس، مع إبقاء النوافذ مغلقة طالما كانت درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل،
  • تجنب الخروج في أوقات اشتداد الحرّ، والخروج عند الضرورة في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء،
  • الاستحمام وتناول كميات كافية من الماء والسوائل، مع تفادي تلك التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر أو مادة الكافيين.

وفي حالة الإحساس بالرغبة في التقيؤ، العطش الشديد، والارتفاع غير العادي في درجة حرارة البشرة، مع الاحمرار والجفاف والآلام في الرأس، فإن ذلك “يستدعي الاتصال بالإسعاف”، تقول الوزارة.

وفي انتظار وصول مصالح الإسعاف، ينصح بنقل الشخص الذي يظهر عليه أحد هذه الأعراض إلى مكان بارد، وتمكينه من شرب الماء أو رشّه بالماء البارد أو تغطيته بقماش مبلّل وتهويته.

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