بيان من وزارة الصحة حول “بعوضة النمر”

أصدرت خلية الاتصال بوزارة الصحة بيانا يوم الإثنين، حول الإجراءات نظام المراقبة الذي وضعته مصالح الوزارة، لمكافحة انتشار الأمراض المتنقلة عبر “بعوضة النمر”.

وأوضحت الوزارة في بيانها إن بعوضة النمر المسماة أيضا “الزاعجة البيضاء” (Aedes albopectus)، هي “حشرة عدوانية تجاه البشر، تنشط ما بين شهري ماي ونوفمبر”.

وحذّر البيان من إمكانية انتقال العديد من الفيروسات المسبّبة للأمراض، بسبب هذه الحشرة، على غرار حمى الضنك، والشيكونغونيا، وفيروس زيكا.

البيان الكامل لوزارة الصحة: