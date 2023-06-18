بيان من وزارة الصحة حول موجة الحرّ

أصدرت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، الأحد، بيانا للمواطنين دعت من خلاله إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية بعد الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد هذه الأيام.

وذكرت وزارة الصحة في بيانها: “الأطفال الصغار والأشخاص المسنين وذوي الأمراض المزمنة يعتبرون الفئة الأكثر عرضة لخطر الحر”.

ودعت الوزارة “غلق الشبابيك الخارجية والستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرضة لأشعة الشمس. مع إبقاء النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل”.

وأضاف البيان: “تجنب الخروج في الأوقات الأشد حرا أو الخروج عند الضرورة في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء مع ارتداء ملابس خفيفة والمكوث تحت الظل”.

وأشارت ذات الهيئة إلى “تفادي النشاطات الخارجية والاستحمام وتناول كمية كافية من الماء والمشروبات مع تفادي تلك التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر أو مادة الكافيين”.

ونبهت الوزارة في آخر البيان “في حالة الإحساس بالرغبة في القيء العطش الشديد والارتفاع غير العادي في درجة حرارة البشرة. مع الاحمرار والجفاف والآلام في الرأس والتشوش الذهني. فإن ذلك يستدعي الاتصال بالإسعاف (الخدمات الطبية الاستعجالية، الحماية المدنية)

كما ذكرت: “وفي انتظار وصول الاسعاف ينقل الشخص الذي تظهر عليه إحدى هذه الأعراض إلى مكان بارد وشرب الماء وكذا رشه بالماء البارد أو تغطيته بقماش مبلل وتهويته”.